فرنسا تهدد "تويتر" بالحظر في أوروبا

هدد جان نويل بارو، الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الرقمية، بفرض حظر على منصة "تويتر" في الاتحاد الأوروبي في حالة انتهاكها القوانين واللوائح.

كما أعرب الوزير الفرنسي، عن قلقه إزاء التنظيم الأوروبي "المفرط" في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة بارو مع إذاعة "فرانس إنفو"، أوضح فيها أنه في حالة عدم الامتثال من قِبَل "تويتر" لقواعدنا، فسيتم فرض حظر عليها في الاتحاد الأوروبي إذا تكررت المخالفات.

وتمنى بارو أن تتماشى "تويتر" مع القوانين الأوروبية بحلول 25 أغسطس/آب، مشيرا إلى أنه في حال عدم الامتثال لذلك، فإنه لن يكون هناك ترحيب للمنصة في أوروبا بعد ذلك، وسيتم حظرها من الاتحاد الأوروبي إذا تكررت المخالفات.

وأقر بارو بدور "تويتر" الهام في تسهيل النقاش العام، لكنه أكد أن الأخبار المضللة تشكل تهديدًا للديمقراطية وفق تعبيره.

