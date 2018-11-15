فرنسا راضية عن مسار التحقيق السعودي في مقتل خاشقجي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن التحقيق الذي يجريه النائب العام السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي يسير في الاتجاه الصحيح.

وفي وقت سابق قال وكيل النيابة العامة السعودية يوم الخميس إنه طالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 شخصا تم توجيه اتهامات لهم فيما يتعلق بمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية "نطالب بأن تتحدد المسؤوليات بوضوح وأن يحاسب الجناة في محاكمة حقيقية".

وأضافت "إعلان السلطات السعودية اعتقال 18 شخصا فيما يتعلق بالتحقيق يسير في الاتجاه الصحيح".

وعلى الرغم من أن باريس حذرت من احتمال فرض عقوبات بمجرد ظهور حقيقة ما حدث إلا أن رد الفعل الفرنسي كان متحفظا نسبيا. وتحرص فرنسا على الاحتفاظ بحظوتها لدى الرياض وحماية العلاقات التجارية التي تتنوع بين الطاقة والقطاع المالي وحتى مبيعات الأسلحة.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من العائلة المالكة في السعودية ثم تحول لانتقاد سياسات المملكة، في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد أن كان فريق أرسل من السعودية بانتظاره داخل القنصلية.

وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية للصحفيين إن "عراكا وشجارا" حدث في القنصلية السعودية وإنه تم "تقييد وحقن المواطن المجني عليه "بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته".