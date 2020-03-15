فرنسا.. فيروس كورونا يدخل سجنا مكتظا

أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى أحد نزلاء سجن مكتظ في البلاد، ما يثير مخاوف من خطر تفشي الوباء داخل عدة مراكز احتجاز.

وأكدت المتحدثة باسم وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أمس السبت للصحفيين إصابة رجل مسن (74 عاما) في سجن فرين شرق العاصمة باريس، مشيرة إلى أن المريض وضع في زنزانة انفرادية في الثامن من مارس الجاري ونقل إلى المستشفى الجمعة الماضي حيث أكد الفحص الطبي إصابته بكورونا.

ولفت المسؤول في السجن كريستوف بوتي حسب وكالة "فرانس برس"، إلى أن الرجل كان يعاني من مشاكل تنفسية عند وصوله إلى السجن.

وجاء ذلك بعد تشخيص إصابة ممرضة في السجن نفسه بالفيروس المستجد، لكن السلطات نفت وجود أي صلة بين الحالتين.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن سجن فرين يأوي 2159 معتقلا، على الرغم من أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1320 سجينا، ما يزيد من المخاوف بشأن خطر انتشار الفيروس فيه وعدة سجون أخرى تشهد أيضا اكتظاظا شديدا.

وتحل فرنسا في المرتبة السابعة بقائمة أكثر الدول تضررا جراء فيروس كورونا المستجد، وسجلت فيها 91 حالة وفاة و4481 إصابة مؤكدة.