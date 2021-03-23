فرنسا: للمتظاهرات حرية التعري

اجازت فرنسا بشكل غير مباشر التعري للفتيات اثناء الاحتجاجات ضد قضية ما واعتبرت ذلك خطوة في سياق التعبير عن حرية الرأي وطريقة من طرق التعبير عن الرفض.

جاء ذلك في سياق قضية رفعها نواب من التيار اليميني ضد الممثلة كورين ماسييرو متهمين إياها بممارسة "التعري الجنسي" في الأماكن العامة ولكن مدعي عام باريس رفض الدعوى مشيرا الى انه "بالنظر إلى النهج الذي اتبعته الممثلة التي أرادت جلب الانتباه حول الصعوبات الحالية التي يواجهها المهنيون في مجال الثقافة، فإن رفع دعوى قضائية عليها سيكون أمرا غير مناسب".

الفنانة خلعت ملابسها على المسرح

كورين ماسييرو ممثلة فرنسية في ال57 من العمر، صعدت على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز سيزارللسينما التي نُظمت في ال12 من مارس/آذار بباريس في دورتها ال46. وكانت الممثلة ترتدي جلد حمار مزيف وفستانا ملطخا بالدماء لتقديم جائزة أفضل زي، قبل أن تخلع ملابسها بالكامل.

وكتبت كورين ماسييرو على جسمها رسالة موجهة لرئيس الوزراء جان كاستيكس: "أعد لنا الفن يا جان!"، "لا ثقافة، لا مستقبل".

احتجاج على غلق المسارح والسينما

مبادرة الممثلة للاحتجاج على غلق المسارح ودور السينما منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2020 بسبب جائحة كورونا أثار ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض للطريقة التي اختارتها كورين ماسييرو للتعبير عن المشاكل التي يواجهها المهنيون في صناعة الفن بفرنسا حاليا.

جنحة الاستعراض الجنسي

عشرة نواب من حزب الجمهوريين اليميني وعلى رأسهم جوليان أوبير نائب منطقة فوكلوز اعتبروا، في رسالة وُجهت إلى المدعي العام، أن الممثلة ارتكبت جنحة "الاستعراء الجنسي" وأنها فرضت مشهدا مخلا للآداب العامة على الحضور في قاعة الحفل وعلى المشاهدين الذين تابعوا الحفل على شاشة التلفزيون. الجنحة يعاقب عليها القانون بالسجن سنة واحدة وبغرامة تبلغ 15 ألف يورو.

رفع الدعوى غير مناسب

إلا أن المدعي العام ريمي هيتز أوضح في رده على رسالة النواب العشرة أن رفع دعوى في مثل الظروف الحالية التي يعيشها عمال الثقافة غير مناسب وأضاف أن الشكوى، إن تم قبولها، فمحكوم عليها بالفشل في كل الأحوال "في ضوء السوابق القضائية الأخيرة لمحكمة النقض"، مشيرا إلى قضية مشابهة حكمت فيها المحكمة بتبرئة ناشطة في حركة "فيمن" النسائية المعروفة أيضا ب"عاريات الصدر".

ناشطة اكرانية عارية

الناشطة الأوكرانية في منظمة فيمن، يانا زدانوفا، كانت عارية الصدر حينما أقدمت في ال5 من يونيو/تموز 2014 على تحطيم تمثال من الشمع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمتحف غريفان في باريس، احتجاجا على زيارته فرنسا. وكان قد حُكم عليها بدفع غرامات مالية بتهمة التعري الجنسي وأعمال تخريب.

بعد عدة سنوات من الاستئناف في المحاكم الفرنسية قضت محكمة النقض بتبرئة الناشطة الأوكرانية من تهمة "التعري الجنسي" واعتبرت أن "سلوك المدعى عليها كان جزءا من احتجاج سياسي، وأن تجريمها كان سيشكل تدخلا غير متناسب في ممارسة حرية التعبير".

كانت محامية يانا زدانوفا قالت في هذه القضية أنه "إذا كان الصدر العاري للمرأة أثناء مظاهرة سياسية يُعتبر تعر جنسياً فينبغي في هذه الحال النظر إلى صدر عار لرجل في ظروف مماثلة بنفس الطريقة التي يُنظر بها إلى الفعل الجنسي، وفقا لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء".