فرنسا.. لوبان تغير تسمية حزبها من “الجبهة” إلى “التجمع″

مارين لوبان

في خطوة تهدف إلى طي صحفة الماضي وفك الارتباط مع الإرث السياسي لوالدها جان ماري لوبان، المؤسس و القائد التاريخي لحزب “الجبهة الوطنية”، تخلصت مارين لوبان رسمياً، مساء الجمعة، من هذه التسمية، التي يربطه الكثيرون بالعنصرية ومعاداة السامية، وأصبح الحزب رسمياً يحمل إسم “التجمع الوطني” .

مارين لوبان، التي تواجه انسحاب مجموعة من قيادات الحزب، منذ خسارتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كانت قد اقترحت التسمية الجديدة خلال مؤتمر الحزب الذي عقد في آذار/مارس الماضي، مؤكدة أن الهدف منها هو “نزع شيطنة” الحزب ومنحه دفعة جديد، موضحة أن أولوية الحزب أضحت اليوم الوصول إلى السلطة وأن ذلك لن يتحقق إلا عبر تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى في المستقبل، وتحذو بذلك حذو أحزاب اليمين المتطرف في دول أوروبية أخرى كالنمسا و المجر و إيطاليا، والتي تمكنت من الوصول إلى السلطة بفضل التحالفات السياسية.

غير أن الحزب وإن غير إسمه، من “الجبهة الوطنية” إلى ” التجمع الوطني”، إلا أنه حافظ على شعاره التاريخي، وهو الشعلة المستوحاة من الحزب الفاشي الجديد الإيطالي – التي تجسد رمز الاستمرارية في المحاور الموحدة للحزب كالأمن والهجرة – ما من شأنه أن يطمأن نحو خمسين في المائة من مناضليه المترددين الذين عبروا عن معارضتهم لتغيير التسمية، وتمسكهم بالشعلة باعتبارها “هوية الحزب ورمز المعارك التي خاضها”، وفقاً لنتائج استطلاع للرأي أجري في خريف 2017.

وحتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على هذا التغيير في تسمية الحزب، فقد هاجم جان ماري لوبان المؤسس التاريخي لــ”حزب الجبهة الوطنية” هذه الخطوة واعتبرها “خيانة” ومحو “مخجل” لهويته.