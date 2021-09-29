فرنسا: 89 مسجدا تحت الرقابة.. وإغلاق 10 دور عبادة للمسلمين

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن باريس تقود عملا حازما ضد النزعة الانفصالية الاسلامية، مشيرا إلى إغلاق 10 أماكن من بينها قاعات صلاة مساجد، ووضع عشرات المساجد تحت الرقابة.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال جيرالد دارمانان: "من بين 18 مكانا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناء على طلبي، أمكن إغلاق 10 من بينها قاعات صلاة ومساجد".

وأضاف: "نقود عملا حازما ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".

وكان دارمانان قد رحب يوم الجمعة الماضي بالخطوات قبل بدء المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية"، كما كان قد أعلن في 2 ديسمبر "تحركا مكثفا ضد 76 مسجدا"

وبحسب صحيفة "Le Figaro"، فقد وافقت السلطات أيضا على حل جمعية "Ciel"، في مقاطعة "إلسو" في ستراسبورغ.

وطبقا لما ذكره الوفد المرافق للوزير فقد تم تنفيذ "34 رقابة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة المسلمين.

في المجموع، سيتم وضع ما لا يقل عن 89 مسجدا الآن تحت المراقبة، بزيادة 13 مسجدا عن شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح جيرالد دارمانين قائلا: "يمكننا على وجه الخصوص التحقيق مع الأئمة الذين أدلوا بتصريحات تتعارض مع قيم الجمهورية، أو تمويل مشكوك فيه أو حالات تأخر لوحظت على قنوات يوتيوب".

L’action du Président de la République contre l’islamisme porte ses fruits.



👉 Nous avons dissous 10 officines islamistes depuis le début du quinquennat, soit trois fois plus que sous les quinquennats précédents. pic.twitter.com/jaVzkLwS9H — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 29, 2021

كما كشف وزير الداخلية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "طلب منه تقديم حل جديد للجمعيات الإسلامية".

هذا وسيتم تقديم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، المسمى أيضا قانون "مناهضة الانفصال"، إلى النواب اعتبارا من يوم الاثنين في لجنة خاصة في الجمعية الوطنية ، قبل مناقشته في الأول من فبراير.