أمير الكويت يستقبل نظيره القطري في الدوحة

زيارة الأمير القطري تستغرق يوما واحدا

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، نظيره القطري الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله إلى الكويت، في زيارة رسمية.

وبحسب وكالة قطر الرسمية "قنا"، فإن زيارة الأمير تميم تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت.

وبث التلفزيون القطري لقطات من مراسم الاستقبال الرسمي لأمير قطر في الكويت.

وسبق أن زار أمير قطر، الكويت، في أيار/ مايو الماضي، وقدم خلال الزيارة لنظيره الكويتي تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، حيث قاطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو ما نفته الدوحة، وأكدت أنها تواجه محاولات للتحكم بسيادتها وسياستها الخارجية.



ولم تنجح الوساطة الكويتية حتى اللحظة في جمع الفرقاء على طاولة واحدة بسبب تعقيدات الأزمة.