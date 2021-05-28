فرنسي يطيح باغنى اغنياء الارض عن القمة

ازاح قطب الموضة الفرنسي برنارد أرنو كل من جيف بيزوس، مؤسس أمازون، وإيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" عن قائمة اغنى اغنياء الارض بحسب موقع مجلة فوربس.

وبات برنارد أرنو يمتلك ثروة صافية تقدر بـ 186.3 مليار دولار، مما يجعله أغنى بـ 300 مليون دولار من جيف بيزوس، مؤسس أمازون الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار، وإيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس"، الذي تبلغ ثروته 147.3 مليار دولار.

وقفزت ثروة أرنو من 76 مليار دولار في مارس/آذار من عام 2020 لتبلغ 186.3 مليار دولار، بزيادة هائلة بأكثر من 110 مليار دولار في الـ 14 شهراً الماضية، بفضل الأداء الذي يتحدى الوباء من قبل مجموعته الفاخرة لويس فيتون موي هينسي (إل في إم إتش).

من هو برنار أرنو؟

ولد برنارد جان إتيان أرنو في 5 مارس/آذار من عام 1949 في روبيه بفرنسا.

والده هو رجل الصناعة جان ليون أرنو ووالدته هي ماري جوزيف سافينيل، ابنة إتيان سافينيل، الذي عهد إلى زوجها بإدارة شركته للهندسة المدنية فيريت سافينيل، وقد كانت والدته مولعة بديور.

كيف صعد جيف بيزوس بشركة أمازون إلى القمة؟

انضم أرنو إلى شركة والده بعد التخرج من الكلية وبدأ بخطط لتوسيع الشركة ونموها في عام 1976 وانطلق في عالم الأعمال.

وقد أسس مجموعة لويس فيتون موي هينسي (إل في إم إتش) وبات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وكان أرنو قد استحوذ بالكامل في عام 2017 على العلامة التجارية كريستيان ديور عبر شركته إل في إم إتش للسلع الفاخرة في إطار اتفاق قيمته 13 مليار دولار.

ووحد بذلك علامة تجارية عمرها 70 عاما ارتدتها نجمات السينما مثل غريس كيلي وإليزابيث تايلور وجنيفر لورانس وناتالي بورتمان مع قطاعي كريستيان ديور للعطور ومستحضرات التجميل اللتين كانتا مملوكتين بالفعل لمجموعته.

وتزوج أرنو مرتين، ولديه ابن وابنة من زوجته الأولى آن ديوافرين وكانت زوجته الثانية هيلين ميرسيه عازفة بيانو وقد أنجبا 3 أبناء.

صدارة اميركية



سيطر الأمريكيون، على مر السنين، إلى حد كبير على قمة قائمة فوربس للمليارديرات. فقد احتل المواطنون الأمريكيون بيزوس وماسك وغيتس وبوفيت المركز الأول أغلب الوقت لعقدين من الزمن باستثناء فترة قصيرة هيمن فيها المكسيكي كارلوس سليم على المركز الأول.

وكان ثيو وكارل ألبريشت، مؤسسا سلسلة متاجر ألدي، أغنى الأوروبيين لعدة سنوات في بداية القرن، ولقد وصلا إلى المراكز العشرة الأولى لكنهما لم يحصلا على المركز الأول. وظهر أرنو لأول مرة بين العشرة الأوائل في منتصف عام 2005 بثروة تبلغ 13 مليار دولار.

تاريخ مالي كبير

وكان أرنو في المراكز الخمسة الأولى منذ عام 2018، وأصبح ثالث أغنى شخص في عام 2019 بثروة تقدر بـ 76 مليار دولار حتى أنه تفوق على بيزوس ليصبح لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم في حوالي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 ، عندما تفوق على بيزوس. وأغلق سهم أمازون في النهاية مرتفعا مما دفع الملياردير الفرنسي إلى المرتبة الثانية.

و تقلبت صافي ثروات أغنى أغنياء العالم بشكل كبير منذ بداية الوباء حيث أصبح إيلون ماسك مؤسس شركة "سبيس إكس" لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم في يناير/كانون الثاني من عام 2021 عندما بلغ صافي ثروته 189.7 مليار دولار. ويمثل ذلك مكسبا مذهلا قدره 165 مليار دولار منذ مارس/آذار من عام 2020 ، عندما كانت ثروته 24.6 مليار دولار.