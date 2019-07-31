فريدمان: صفقة القرن تتضمن "حكما ذاتيا" للفلسطينيين وليس دولة

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ان الادارة الاميركية تسعى الى اقامة "حكم ذاتي فلسطيني"، لكنه لم يصل الى حد تأييد انشاء دولة فلسطينية.

وقلل فريدمان في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" التلفزيونية الاميركية من أهمية تصريحات سابقة له بخصوص ما اعتبره حق اسرائيل في ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة ضمن اي اتفاق محتمل للسلام. وقال ان اسرائيل لم تقم باثارة هذه المسالة مع واشنطن، ما يجعل الامر "نظريا" بالكامل.



كما اشاد بموافقة المجلس الوزاري الامني الاسرائيلي على السماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة "سي" في الضفة الغربية، قائلا ان الادارة الاميركية طالما شجعت اسرائيل على تحسين ظروف حياة الفلسطينيين في المنطقة التي تقع تحت سيطرتها امنيا واداريا بموجب اتفاقات اوسلو للسلام التي وقعت عام 1994.

واوضح "نعتقد انه امر جيد لاسرائيل وامر جيد للفلسطينيين. انها مسألة تحظى باهمية كبيرة بالنسبة لنا ان نحسن نوعية الحياة".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت رؤية خطة الولايات المتحدة للسلام، والتي لم يتم الكشف عنها بعد، تقوم على أساس معادلة حل الدولتين، اجاب فريدمان "لم نستخدم تلك العبارة، لكن ليس هذا بسبب اننا نريد ان نوجه الامور نحو حل الدولة الواحدة.. المسالة التي لدينا هي الموافقة مقدما على دولة، لان كلمة دولة تستتبعها الكثير من القضايا المحتملة التي تجعلنا نظن ان استخدام تلك العبارة لا يفيدنا الى ان يكون لدينا عرض كامل لكل الحقوق والمحددات التي تتماشى مع الحكم الذاتي الفلسطيني".

واضاف "نؤمن بالحكم الذاتي الفلسطيني، نؤمن بإدارة ذاتية مدنية، نؤمن بأن الحكم الذاتي ينبغي توسيعه الى أن يصل الى النقطة حيث يتداخل مع امن اسرائيل" معتبرا أنه ستكون مسألة معقدة.

