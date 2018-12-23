فريق الأمم المتحدة يصل إلى الحديدة باليمن لمراقبة الهدنة
قالت الأمم المتحدة إن فريقا تابعا للمنظمة وصل إلى مدينة الحديدة اليمنية يوم الأحد لبدء مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الذي توصل إليه الحوثيون المتحالفون مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
وكان طرفا الحرب الدائرة منذ نحو أربعة أعوام توصلا للاتفاق خلال محادثات سلام عقدت بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول.
وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء لكن لا تزال مشارف المدينة المطلة على البحر الأحمر تشهد مناوشات بين الطرفين.
كان مجلس الأمن الدولي وافق يوم الجمعة بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت لفترة مبدئية مدتها 30 يوما. ويرأس كمارت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشمل ممثلين عن طرفي الصراع.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "الحماس العام الذي أبداه الطرفان نحو العمل على الفور شجع الجنرال كمارت. إحدى الأولويات في الأيام المقبلة هي تنظيم أول اجتماع مشترك بين لجنة تنسيق إعادة الانتشار المتوقع في 26 ديسمبر كانون الأول".
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