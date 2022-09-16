فريق الانقاذ الاردني يخرج هاني رستم من تحت ركام مبنى اللويبدة

نشر الناطق باسم مديرية الامن العام الاردني العقيد عامر السرطاوي صورة لـ هاني رستم الذي اخرجته كوادر الدفاع المدني من تحت انقاض عمارة اللويبدة بعد 20 ساعة من البحث بين الركام

وقال العقيد السرطاوي :

هاني رستم ... قصته سيرويها وسيتردد صداها .. بقي محاصرا في الظلام وتحت الردم عشرين ساعة ... فقد الأمل لحظات وعاش على الأمل لحظات أخرى حتى سمع صوتا اخترق الردم وقال له (انت سامعنا انت سامعنا احنا فريق البحث والإنقاذ احنا موجودين معك تطمن رح نكون معك لما نطلعك ).

واعلنت مديرية الامن العام الاردنية وفاة 13 شخصا جراء انهيار عمارة سكنية في منطقة جبل اللويبدة في العاصمة عمان الثلاثاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني أن الكوادر في الميدان لا تزال تعمل باستخدام المعدات المتخصصة في مثل هذا النوع من الحوادث وانها تمتنع عن استخدام مواد واليات ثقيلة “نظرا لطبيعة العمارة المنهارة وموقعها وعدم القدرة على استخدام معدات ثقيلة، تم استخدام معدات خفيفة”