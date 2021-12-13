فريق القذافي يستنكر مطاردة الجنائية الدولية لـ سيف الاسلام

استنكر فريق سيف الإسلام القذافي، مطالب الجنائية الدولية لتسليمها المرشح الرئاسي واكدت ان الاتهامات الموجهة للقذافي الابن سياسية كيدية من محكمة مخصصة فقط لدول العالم الثالث، ولا تعترف بها أمريكا.

القانون الليبي اقوى من الدولي

وقال عمر بوشريدة عضو بالفريق السياسي للقذافي أن الإحاطة الأخيرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لم تشر إلى تسليم سيف الإسلام القذافي، لافتا إلى أن ولاية القانون المحلي الليبي أقوى من القانون الدولي.

وشدد بوشريدة على أن ليبيا ليست موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وأن سيف الإسلام القذافي اعتمد ترشحه وفق أحكام القضاء الليبي، وقانون الانتخابات.

الجنائية: سيف الاسلام ما يزال طليقا

وامس الاحد دعت المحكمة الجنائية الدولية، للمساعدة في اعتقال سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، للاشتباه في ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”. وقالت المحكمة في تغريدة إن “سيف الإسلام القذافي لا يزال طليقا. يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة”.

وأرفقت المحكمة تغريدتها بصورة مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي “لارتكابه جرائم ضد الإنسانية عام 2011”.