فريق تحقيق من "الصحة العالمية" يزور مختبرا للفيروسات في ووهان بالصين

زار فريق محققين تقوده منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء مختبرا كبيرا لأبحاث الفيروسات في مدينة ووهان بوسط الصين للبحث عن أدلة على منشأ جائحة كوفيد-19.

وصل الفريق بقيادة خبير الفيروسات في منظمة الصحة العالمية بيتر بن مبارك إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات الخاضع لحراسة مشددة في حوالي الساعة 9:30 صباحا.

وقال بيتر داسزاك عضو الفريق ورئيس منظمة إيكوهيلث إليانس: “أتطلع إلى يوم مثمر للغاية ومقابلة أشخاص بارزين هنا وطرح جميع الأسئلة المهمة التي يجب طرحها”.

وكان المعهد محورا لعدد من نظريات المؤامرة التي تزعم أن تسربا في المختبر تسبب في أول انتشار لفيروس كورونا بالمدينة في نهاية عام 2019. (رويترز)