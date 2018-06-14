جاريد كوشنير يجلس الى يسار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال حفل افتتاح السفارة الاسرائيلية في القدس

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الخميس، ان اعضاء فريق ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب منخرط حاليا في نقاش داخلي حول توقيت واسلوب طرح خطته للسلام في الشرق الاوسط، والمعروفة ب"صفقة القرن"، وسط مخاوف من ان مقترحاتهم ربما "تولد ميتة" في حال تسرعوا في تقديمها للاطراف.

واشارت الصحيفة الى ان التوقعات المبدئية لمسؤولين اسرائيليين كانت تتجه الى احتمال ان يتم طرح الخطة خلال الصيف الحالي، لكن مسؤولين في البيت الابيض لم يستقروا على اطار زمني وربما يرجئون عرضها الى الخريف او ابعد من ذلك.

ونقلت عن مسؤولين رفيعين في ادارة ترامب قولهم ان الفريق المكلف اعداد خطة السلام يعمل بانسجام، خلافا لما قاله مسؤولون اسرائيليون من ان هناك خلافات استراتيجية حيال الامر ضمن معسكر ترامب.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية الثلاثاء بأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب الذي يتولى قيادة فريق اعداد الخطة، سيطير إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع القادم لعرض ما بات يعرف ب"صفقة القرن" على قادة ورؤساء منطقة الشرق الأوسط، من بينها مصر والسعودية وإسرائيل.

وذكرت القناة أن الطرف الأمريكي يرغب في سماع آراء قادة ورؤوساء منطقة الشرق الأوسط حول خطة السلام، حيث يحضر كوشنر إلى القاهرة ويلتقي بالمسؤولين المصريين وكذلك السعوديين ومنها إلى إسرائيل، حيث يحضر ومعه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات.

يشار إلى أن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد طار الأحد، إلى البيت الأبيض، لمناقشة الصفقة نفسها.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم الموالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاربعاء، أن "صفقة القرن" أصبحت في مراحلها الأخيرة، وأن استدعاء فريدمان إلى واشنطن مؤخرا يهدف لوضع اللمسات الأخيرة عليها.

وحسب الصحيفة، سيشارك فريدمان في نقاشات عاجلة في واشنطن حول خطة التسوية الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن بعد أن أصبحت شبه جاهزة، متوقعة أن إعلانها قريبا جدا.

ودخل مصطلح "صفقة القرن" دائرة التداول منذ تولي ترامب منصب الرئاسة، وبدأت تفاصيلها تتسرب إلى وسائل الإعلام بعد الزيارات السرية والمعلنة التي قام بها كوشنر وفريقه إلى عواصم إقليمية تعتبرها واشنطن أهم أدوات الترويج للصفقة، من بينها الرياض والقاهرة وتل أبيب.

وبحسب بعض المصادر الإعلامية، فإن الصفقة تتضمن إقامة دولة فلسطينية تشتمل أراضيها على قطاع غزة والمناطق "أ" و"ب" وبعض أجزاء من منطقة "ج" في الضفة الغربية، وتأجيل وضع مدينة القدس وعودة اللاجئين إلى مفاوضات لاحقة، والبدء بمحادثات سلام إقليمية بين إسرائيل والأقطار العربية بقيادة السعودية.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه إن صفقة القرن ولدت ميتة، ولن تكون مدخلا لأي عملية سياسية ناجحة في المنطقة.

وأضاف أبو ردينة في تصريح أن استثناء صفقة القرن لقضيتي القدس المحتلة واللاجئين أمر مرفوض، وأن أي اتصالات تجريها واشنطن بهدف المساس بالثوابت الفلسطينية ستؤدي الى زعزعة الاستقرار الهش أصلا.

وحذر أبو ردينة من أن استمرار الإدارة الأميركية بالعمل على تغيير قواعد العلاقة مع القيادة الفلسطينية، سيؤدي الى استمرار مرحلة الجمود والشلل.