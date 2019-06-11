فريق سوري ايراني يمثل دور الاعداء في مناورات جوية اسرائيلية

ارتدى طيارون اسرائيليون اللباس الاحمر لتمثيل دور سرب طائرات سوري ايراني من المفترض انه يهاجم اهداف اسرائيلية وذلك في اخر تدريبات ومناورات شنها سلاح الجو لجيش الاحتلال

وكتب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي عبر حسابه على موقع "تويتر": "كيف يتدرب طيارونا لإسقاط طياري العدو؟.. من خلال التدريب مع "السرب الأحمر" الذي يحاكي تكتيكات الطيران الإيراني والسوري وإلخ..".

ووفق المعلومات فقد حمل السرب الاحمر أسماء عربية ويتحدث افراده اللغة العربية ووضعوا أعلام "دول العدو" على بدلاتهم كي تكون أجواء التدريب واقعية.

كيف يتدرب طيارونا لإسقاط طياري العدو؟



من خلال التدريب مع السرب الأحمر الذي يحاكي تكتيكات الطيران الإيراني والسوري وإلخ.



طيارو السرب ينتحلون أسماء عربية ويتحدثون العربية ويضعون أعلام دول العدو على بدلاتهم كي تكون أجواء التدريب واقعية.



الهدف: تحقيق تفوق جوي في جميع الظروف. pic.twitter.com/EqBRDHSDpL — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ١٠ يونيو ٢٠١٩

الهدف: تحقيق تفوق جوي في جميع الظروف" وفق ما اعلن المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال

هذه المناورات والتدريبات تاتي في اجواء غاية في التعقيد وتتزامن مع حشودات اميركية في الخليج لمواجهة محتملة مع ايران وغارات اسرائيلية متواصلة على الاراضي السورية مستهدفة مقرات ومواقع وشخصيات تابعة لايران ومليشات حزب الله