فساد جونسون: امتلك سجادة ومصباح وكراسي على نفقة الدولة

كشف النقاب عن جوانب سلبية تتعلق برئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ، وتحدثت تقارير اعلامية عن انه أنفق أكثر من 208 آلاف جنيه إسترليني في عام 2020 لتجديد المنزل في رقم 11 "داونينغ ستريت"، حيث كان يعيش مع عائلته.

30 الف جنية استرليني فقط

ووفق مصادر اعلامية بريطانية فان فإن التكلفة الإجمالية للإصلاحات بلغت أكثر من 208 آلاف جنيه، فيما لا يتجاوز المبلغ المخصص لرؤساء الوزراء لهذا الغرض 30 ألف جنيه فقط في السنة.

جونسون: فساد وكذب



وكان مكتب رئيس الوزراء قد ادعى في وقت سابق أن جونسون قام بذلك على نفقته الخاصة، لكن الوثائق التي وصلت إلى وسائل الإعلام البريطانية أظهرت أن رئيس الوزراء جمع أموالا من حزب المحافظين لتمويل الإصلاح، ليقوم بعدها بسداد الدين ودفع ثمن الإصلاحات من أمواله الخاصة بحسب صحيفة "إندبندنت"

ومن ضمن أغلى المشتريات:

أريكتين لغرفة المعيشة بقيمة إجمالية تزيد عن 15 ألف جنيه

ثمانية كراسي لغرفة الطعام (أكثر من 11 ألف جنيه)

سجادة غرفة المعيشة (7 آلاف جنيه)

مصباح (6 آلاف جنيه).

فاتورة تفضح جونسون

وبناء على ذلك، فقد أنفق رئيس الوزراء المستقيل أكثر من 78 ألف جنيه إسترليني على غرفة المعيشة وحدها، في حين وصلت تكلفة تجديد غرفة الطعام إلى نحو 32 ألف جنيه إسترليني، والمطبخ في المرتبة الثالثة بنحو 18 ألف جنيه إسترليني، حيث تم إرسال الفاتورة إلى جونسون من قبل شركة "Soane Britain"، المتخصصة في الأثاث المصنوع يدويا.

وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في المملكة المتحدة وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

وينوي جونسون الاستمرار في أداء مهام رئاسة الوزراء، حتى انتخاب بديل عنه في الخريف، وقد عيّن حكومة جديدة بعد الاستقالات الاحتجاجية على قيادته، لكنه قال إنه لن يطلب منهم اتخاذ "قرارات كبرى" حتى تعيين بديل عنه.

ويرغب عدد من أعضاء حزب المحافظين ومن المعارضة العمالية في مجلس العموم، بمغادرة جونسون على الفور، ولكن يبدو أن ذلك لن يكون ممكناً في الوقت الراهن.