فستان عرس امك من الشام: شمس الكويتية تلوم تشارلز لعدم دعوة الاسد لجنازة اليزابيث

انتقدت الفنانة ​شمس الكويتية​ في تغريدة ​الملك تشارلز الثالث​، بعد أن استثنى الرئيس السوري بشار الاسد من دعوة حضور مراسم جنازة والدته الملكة اليزابيث الثانية

وكتبت شمس الكويتية على صفحتها في تويتر تقول : “سوريا مو محتاجة تقدير من حد سوريا امبراطوريا تقديرها عمره 12 الف سنة وقدرها سيد الخلق محمد ص بذكره اذا ضاقت عليكم المحن ف عليكم بالشام وباليمن – صدق رسول الله – والدليل الملكة اليزابيث في كل مملكتها حديثة العهد بالنسبة لسوريا طلبت فستان زفافها يأتي من الشام في ذلك الوقت”.

سوريا مو محتاجة تقدير من حد #سوريا امبراطوريا تقديرها عمره 12 الف سنة وقدرها سيد الخلق محمد ص بذكره اذا ضاقت عليكم المحن ف عليكم ب #الشام وباليمن ) صدق رسول الله) والدليل الملكة اليزابيث في كل مملكتها حديثة العهد بالنسبة لسوريا طلبت فستان زفافها يأتي من #الشام في ذلك الوقت https://t.co/NypeZHIPH0 — #شمس_حياتي_لاللتنمر ☀️ (@shamsofficial) September 14, 2022

وأضافت: “ياعزيزي الملك تشارلز عليك بتقدير الشعب السوري لانه لولا علمائهم وملوكهم وحضارتهم كنت انت الان عبارة عن حيوان منوي لم يُخلق بسبب الحرب الظلامية الكنسية التي كانت تعيشها اوربا ليس من بعيد … حابة اذكر بيت شعر بس ماابي اجيب العيد .. كفاكي يا سوريا انك الملجأ المحمدي”.

واستثنت لندن 3 دول وهي روسيا بسبب حربها على اوكرانيا وبيلاروسيا التي تساند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وميانمار التي قام قادتها بانقلاب عسكري ولم توجه الدعوة لسورية

وتتوقع وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر رسمية، حضور أكثر من 500 ضيف رفيع المستوى، منهم 100 على الأقل ملوك ورؤساء دعتهم الحكومة البريطانية من جميع أنحاء العالم، لحضور مراسم وداع الملكة اليزابيث الثانية الاثنين المقبل