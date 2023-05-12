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فشل الجهود المصرية للوصول الى هدنة في غزة

تاريخ النشر: 12 أيّار / مايو 2023 - 09:05
فشلت الجهود المصرية في الوقت الحالي في التوصل إلى وقف إطلاق نار الليلة.
فشلت الجهود المصرية في الوقت الحالي في التوصل إلى وقف إطلاق نار الليلة.

فشلت الجهود المصرية في الوقت الحالي في التوصل إلى وقف إطلاق نار الليلة.

يتبع

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