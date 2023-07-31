فشل جهود التهدئة في عين الحلوة والجيش اللبناني يستعد للاقتحام

ارتفع الى 9، عدد ضحايا الاقتتال الداخلي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فيما اصيب اكثر من اربعين شخصا وافادت مصادر ان 40 شقة سكنية اصبحت غير صالحة للسكن بفعل الاقتتال الذي اندلع امس الاحد

الجيش اللبناني يستعد للدخول الى عين الحلوة

وقالت مصادر لبنانية ان دورية للجيش اللبناني دخلت مخيم عين الحلوة فيما حلقت ٣ طائرات استطلاع تابعة للجيش اللبناني في اجواء حي الطوارئ وتحدثت معلومات عن احتمال دخول الجيش الى الحي المذكور لحسم الاوضاع

المكتب السياسي لحركة أمل قال في بيان ان الجهود التي قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الاطراف المعنية بالاشتباكات في مخيم عين الحلوة فشلت ، وأكد بري أن حركة أمل ستكون "بالمرصاد ضد أي وجوه غريبه ستدخل المخيم للمشاركة في المعركة وسنكون أول الملبيين أن طلب الامر منا امام اخوتنا وأهلنا في مخيم عين الحلوه وكما نجدد ونقول أن جميع منازل ومكاتبنا في حارة صيدا مفتوحه للجميع"

تجدد الاشتباكات العنيفة بين حركة فتح ومجموعة مسلحة بمخيم عين الحلوة في لبنان.#صيدا pic.twitter.com/WH3wMen0yg — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) July 31, 2023

وفيما سجلت اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة والقذائف على محور جبل الحليب – حي حطين في عين الحلوة فانه جرت ‏عمليات خروج جماعية من مخيم عين الحلوة تحت ضربات قوية من المتناحرين

وقالت مصادر انه تقرر نقل عدد من النازحين في مسجد الموصلي المحاذي لمخيم عين الحلوة، الى مدارس الاونروا بمدينة صيدا، بسب اشتداد المعارك بالمخيم وتطاير الكثير من المقذوفات.

وكالة الاونروا بدورها نقلت 22 عائلة نازحة في قاعة مسجد الموصللي في تعمير عين الحلوة الى مدرسة نابلس التابعة لها في حي الست نفيسة في مدينة صيدا

واعلنت الرئاسة الفلسطينية " ندعم ما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان"

⚠️ البؤر الممانعة!



🔴 إشتباكات المليشيات المسلحة بمخيم عين الحلوة في صيدا يؤكد ان التسلح بإسم تحرير فلسطين ليس سوى غطاء للفتن المتنقلة.



🔴 أمن المخيمات هو امن لبناني سيادي ويفترض ان تصبح جميعها خاضعة للجيش اللبناني.



⚠️ تلك البؤر الأمنية من صناعة "الممانعة" لإخضاع المدن الكبرى،… pic.twitter.com/xApOCgYvl1 — طوني بولس (@TonyBouloss) July 30, 2023

اشتباكات عنيفة في عين الحلوة

وامس الاحد اعلنت مصادر أمنية لبنانية بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى سقوط 5 قتلى من بينهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة مدينة صيدا الساحلية، العميد أبو أشرف العرموشي.

وقد وقعت الاشتباكات بعد انتهاء اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وتواصلت بين أعضاء حركة فتح وفصيل "الشباب المسلم"، حيث شهدت استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأكد اللواء منير المقدح، نائب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، مقتل العميد أبو أشرف العرموشي، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا، على يد مسلحين.