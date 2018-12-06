فشل مشروع القرار الأمريكي بغالبية 87 صوتا مقابل 57

فشل مشروع القرار الأمريكي لإدانة "حماس" في الأمم المتحدة بغالبية 87 صوتا مقابل 57

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدمت بمشروع قرار يقضي بإدانة حركة حماس؛ بسبب إطلاقها للصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن على موافقة 78 دولة واعتراض 57 وامتناع 33 من أعضاء الجمعية العامة بينما كان يحتاج لأغلبية الثلثين.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: ‏فشل المشروع الامريكي في الأمم المتحدة يمثل صفعة للادارة الأمريكية وتأكيداً على شرعية المقاومة ودعماً سياسياً كبيراً للشعب والقضية الفلسطينية.

وتحدث مندوب الكويت في الأمم المتحدة نيابة عن المجموعة العربية وقال نطلب من الأعضاء كافة في الجمعية العامة التصويت ضد مشروع القرار الأمريكي لإدانة حركة حماس

وتحدث ممثل السعودية نيابة عن البحرين والامارات واليمن وشدد على اهمية السلام الدائم وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية واقامة دولة فلسطينية على 67 وقال نسجل على اسرائيل القيام بالاعمال العدائية وممارسة عملياتها الباطلة ببناء المستوطنات وندين جميع الاعمال الارهابية اي كان مصدرها ونؤمن انه لا يوجد مبرر للاعمال الارهابية ونؤكد على احترام القانون الدولي والعمل على حماية المدنيين

ودعا ممثل الدول لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف اعتداءات اسرائيل .. ندعو للحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات

وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة ان مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس يدعم الجرائم الإسرائيلية ويقوض الدعم الدولي للفلسطينيين وهو لا يستهدف حماس فحسب بل الدعم للشعب الفلسطيني، وإيران ترفض هذا القرار

وقال ان حماس حركة مقاومة شرعية وجزء من الشعب الفلسطيني وتدافع عن شعبها ضد العدوان الإسرائيلي، واعتماد اي قرار ضد حماس لن يفيد سوى إسرائيل وسيشجعها على مواصلة الحصار معتبرا ان هذا مشروع يقوم على التدليس بسبب وجود الاحتلال وهو صلب النزاع

واكد ان اسرائيل تمارس التطهير العرقي بحق الفلسطينيين . مشروع القرار من شانه ان يصرف الانظار عن الاعمال الاستيطانية حيث اقدمت قوات الاحتلال على قتل 160 فلسطينيا خلال مسيرات سلمية .. القرار يتجنب الاستيطان .. وهو يتجنب افعال اسرائيل العدوانية

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب ان ‏فشل مشروع القرار الأمريكي في ‎الأمم المتحدة صفعة لأمريكا وإسرائيل اللتان كعادتهما تروجان الأكاذيب من على المنصة الدولية.

فيما رأت حركة المجاهدين ان فشل تمرير قرار ادانة المقاومة خطوة مهمة لمواجهة الصلف الصهيوأمريكي تكتمل بإنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين.



يشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي يطالب بإدانة حركة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وردا على هذا المشروع، تقدمت أيرلندا وبوليفيا، الخميس، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن تعديلات على مشروع القرار الأمريكي.

ويدعو مشروع أيرلندا وبوليفيا إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واعتمد مجلس الأمن، القرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي امتنعت فيه واشنطن عن استخدام حق النقض، ودعا للوقف الكامل والفوري للاستيطان باعتباره غير شرعي، مع تأكيد مبدأ "حل الدولتين".