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فصائل سورية تتخلى عن حليفتها اميركا وتقاتل الى جانب حزب الله

فصائل سورية تتخلى عن حليفتها اميركا وتقاتل الى جانب حزب الله
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