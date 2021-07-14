فصائل فلسطينية للامارات: سفارتكم اقيمت على انقاض منزل عائلة ابادتها اسرائيل

انتقدت فصائل فلسطينية بشدة افتتاح الإمارات سفارة لها لدى إسرائيل، بعد ايام من افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة إسرائيل في أبو ظبي.

السفارة في مقر البورصة

وقالت تقارير اعلامية عبرية ان الإمارات اختارت مبنى بورصة تل أبيب ليحتضن مقر سفارتها، فيما اعلن سفير الإمارات محمد آل خاجة خلال حفل الافتتاح “سنعمل معاً لتحويل الحلم إلى حقيقة”.

دشنت الإمارات سفارتها في إسرائيل اليوم الأربعاء في مراسم احتفال رسمية، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ والسفير الاماراتي لدى اسرائيل @AmbAlKhaja 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/MYowJ8pJyU — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) July 14, 2021

حماس: الامارات ارتكبت خطيئة كبرى

واعتبرت حركة حماس ان افتتاح الإمارات لسفارتها خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني والشعوب الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، سيما وانها جاءت "بعد عدوان صهيوني إرهابي على شعبنا ومقدساته".. "ارتكبت فيه المجازر بحق المدنيين العزل، ودمرت البيوت فوق رؤوس ساكنيها" . ودعت حماس الى ما وصفته بـ "ضرورة وقف هذا التدهور الخطير في السياسة الإماراتية"

العربية الفلسطينية: الامارات تكافئ اسرائيل

كما استنكرت الجبهة العربية الفلسطينية افتتاح دولة الامارات العربية سفارتها لدي دولة الاحتلال، معتبرة ان هذه الخطوة استفزازية ومكافأة لإسرائيل كقوة محتلة تمارس ابشع اضطهاد عرفته البشرية في العصر الحديث، واوضحت الجبهة ان انغماس دولة الامارات بوحل التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها في إطار حل عادل وشامل هو خذلان لشعبنا الذي يواصل صموده في الخندق الامامي من معركة الامة .

وقالت في تصريح وصل البوابة نسخة منه "ان استمرار الامارات بخطواتها التطبيعية لا يشجع الاحتلال على الإستمرار في رفض مبدأ "الأرض مقابل السلام" وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 فحسب، بل تخدم أيضاً مشروع "إسرائيل الكبرى" الإستعماري، وهذا سيشكل مصدراً لعدم الإستقرار في المنطقة، ويؤثر بصورة سلبية وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

الشعبية: من التطبيع الى التصهين

من جانبها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان الامارات انتقلت من "التطبيع الى التصهين" وغرقت في "وحل الخيانة" وتحولت الى عميل اسرائيلي في المنطقة

لحظة تأريخية! افتتاح السفارة الإماراتية في دولة إسرائيل في مدينة تل أبيب يافا بشكل رسمي. هذه اللحظة ستؤتي ثمارها في السنوات القادمة 🇦🇪🇮🇱



A Historic moment! The official opening of the UAE Embassy in Israel. pic.twitter.com/gQNGGxG8uW — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 إسرائيل في دبي (@IsraelDubai) July 14, 2021

الجهاد: سفارة اماراتية على انقاض بيت عائلة فلسطينية

فيما رات حركة حركة الجهاد الإسلامي ان التاريخ سيسجل تزامن تسارع جرائم الاحتلال في القدس وغزة مع افتتاح سفارة للامارات في كيان الاحتلال، واشارت الى ان هذه السفارة اقيمت على انقاض منزل أو أرض لعائلة فلسطينية أبيدت خلال نكبة العام 1948”.

الديمقراطية: مصالح الاماراتيين ستتضرر

اما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد وصفت الخطوة الاماراتية بانها سببا في الحاق الضرر الشديد بمصالح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية وفي مقدمتها شعب دولة الامارات نفسه، كونها جاءت بهدف إسباغ الشرعية العربية على السلوكيات العدوانية والفاشية لدولة الاحتلال

يشار الى ان الإمارات والبحرين، وقعتا اتفاقيتن للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض يوم 15 أيلول/سبتمبر 2020