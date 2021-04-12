فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات من دون القدس

أعلنت فصائل منضوية في منظمة التحرير الفلسطينية الإثنين، رفضها اجراء الانتخابات من دون مشاركة سكان مدينة القدس.

جاء ذلك في بيان صحفي، صدر عن تلك الفصائل، عقب اجتماع بمقر العلاقات الوطنية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في رام الله.

وحضر الاجتماع ممثلين عن فصائل "فتح، وجبهة النضال الشعبي، وفدا، والجبهة الديموقراطية، والجبهة الشعبية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية".

وأكدت الفصائل، وفق البيان، على ضرورة استكمال العملية الانتخابية بكافة مراحلها، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة).

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وقالت: "لا انتخابات بدون القدس، ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها (إسرائيل)".

ودعت الفصائل، أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، للضغط على إسرائيل لعدم وضع العراقيل والعقبات بأي شكل كان أمام إجراء الانتخابات بكافة مراحلها في كافة المناطق المحتلة.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن وزارة الخارجية "أرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، تطلب منهم التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة (في الانتخابات)".

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.