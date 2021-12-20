فصيل مجهول يتبنى الهجوم على المنطقة الخضراء ويتوعد الاميركيين

تبنى فصيل مجهول، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء ليل السبت الاحد، مهددا بالمزيد من الهجمات نتيجة تخلي الولايات المتحدة عن وعودها بالانسحاب من العراق

لواء فاتح خيبر

وقال الفصيل الذي يطلق على نفسه اسم "لواء فاتح خيبر"، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المهلة الممنوحة للقوات الأميركية شارفت على الانتهاء، ولم ينفذ الاتفاق بمغادرة البلاد. وأضاف أنه قرر التصدي للقوات الأميركية بضربات وصفها بـ"الموجعة"

وكانت خلية الإعلام الحربي في العراق، اعلنت فجر الأحد، أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين من نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية)، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات.

وأضافت الخلية أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين، كاشفة العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة شارع فلسطين.

انتهاء المهام القتالية للاميركيين

وقد أعلن العراق الأسبوع الماضي، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد بشكل رسمي، منهية بذلك مهمتها القتالية التي كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، والانتقال إلى مهمة استشارية لمساعدة القوات العراقية.

فيما شدد قائد العمليات المشتركة في العراق، اللواء الركن عبد الأمير الشمري حينها، على أن بلاده اتفقت مع واشنطن على بقاء المستشارين وإبقاء التعاون الاستخباراتي والدعم اللوجستي، موضحاً أن التحالف الدولي سيستمر بدعم القوات العراقية لوجستياً وبالاستشارة والتبادل المعلوماتي.

إلى ذلك، أوضح أن قوات التحالف الباقية حالياً تتواجد من دون قوات قتالية، وهي مستقرة في القواعد العراقية وحمايتها الخارجية مؤمنة من قبل الجيش العراقي.