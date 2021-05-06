فصيل مسلح بغزة: سنرد على انتهاكات العدو الإسرائيلي في "الشيخ جراح"

قالت “كتائب أبو علي مصطفى” بقطاع غزة الفلسطيني، الخميس، إنها سترد على الانتهاكات الإسرائيلية في حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس العربية المحتلة.

وقالت الكتائب، التي تمثل الجناح العسكري “للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، في بيان: “للعدو (إسرائيل) نقول لا تختبر صبر مقاتلينا والمقاومة لك بالمرصاد”.

وأضافت: “نتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما يجري بحق أهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ومحاولات فرض وقائع جديدة هناك”.

وأردفت: “صبرنا بدأ بالنفاد وكما ساند أبطالنا المقاتلين فرسان شعبنا في باب العامود هم جاهزون لإسناد أهلنا بحي الشيخ جراح وعلى أهبة الاستعداد”.

وحذرت الكتائب، كيان الاحتلال الإسرائيلي “من مغبة استمرار حماقاتها، وعليها أن تأخذ ما نقول على محمل الجد”.

ومساء الخميس، اعتدى مستوطنون وقوات إسرائيلية على سكان بحي “الشيخ الجراح” ومعتصمون فيه، تضامنا مع المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

واعتقلت تلك القوات، 10 على الأقل من المعتصمين بالحي، وأصيب آخرون (عددهم غير محدد) بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.

ويسود منذ أيام، التوتر في الحي، عقب تهديد إسرائيل عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وكان مقررا أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الإثنين المقبل.

وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و”المركزية” الإسرائيليتين. (الأناضول)