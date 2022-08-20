فضيحة جديدة.. رئيسة وزراء فنلندا ترقص مع شاب بوضع حميم (فيديو)

تتوالى الفيديوهات الفاضحة لرئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، حيث انتشر فيديو جديد لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تراقص شابا غريبا لا تعرف عنه شيئا، بوضعية حميمة، بالإضافة إلى مجموعة من الرجال الآخرين، في إحدى حانات العاصمة هلسنكي.

وأحدث الفيديو الجديد لرئيسة وزراء فنلندا، ضجة، عندما راقصت شابا لم يكن زوجها، ، وهو لاعب الكرة السابق Markus Räikkönen الأب منها لطفلة أنجبتها وعمرها حاليا 4 أعوام، كما أنها راقصت 4 رجال في نادي Teatteri ، دعاها كل منهم إلى حلبة الرقص، وأحدهم كان مطرب البوب الفنلندي Olavi Uusivirta

وخضعت سانا مارين، أمس الجمعة، لاختبار تعاطي المخدرات، بعد ظهورها بفيديو سابق وهي ترقص بشكل جنوني مع مجموعة من الفتيات والأصدقاء، بإحدى الحفلات، مما أثار الكثير من اللغط حولها، ومطالبة أحد الاحزاب في البلاد بفحصها والتأكد من عدم تعاطيها المخدرات.

وبثت صحيفة Seiska الفنلندية الشعبية بموقعها أمس الجمعة، الفيديو الجديد الذي التقطه أحد الأشخاص الذين كانوا في الحانة وقت مراقصة "سانا مارين" أصغر رؤساء الحكومات العالم سنا، للشاب الغريب والرجال الآخرين.

ونرى "سانا مارين" في مقطع الفيديو القصير وهي تتراقص مع الغريب، بطريقة لا تناسب مقام المنصب الأول في البلاد، بحسب ما استنتجه Seiska مما ذكره لها شاهد عيان، قال إن رئيسة الوزراء "كانت مخمورة بوضوح، ورقصت مع 3 رجال مختلفين على الأقل. كما ارتمت في حضني اثنين آخرين، وأمسكها أحدهما برفق من ذراعها"، طبقا لشهادته.

ويجد المتأمل في الفيديو أن الغريب حاول تقبيلها في رقبتها، أو ربما حاول الهمس في أذنها.

أما هي، فمدت يديها حول كتفيه، وتصرفت بطريقة بدت معها وكأن عمرها 20 على الأكثر، لذلك أضاف شاهد العيان للصحيفة: "لم أصدق أنها متزوجة، ورئيسة وزراء، فقد بقيت في الملهى ولم تغادره إلا في الخامسة والنصف فجر السبت"، كما قال.

والضجة التي أثارها الفيديو ذلك الوقت، اقتصرت على طريقة رقصها، وكيف ترقص مع مواطن غريب عنها، وهي رئيسة وزراء.

أما هي فدافعت بعد يومين عن نفسها، وقالت إن ما فعلته كان عن براءة منها ولتمضية الوقت، وإن ما حدث كان من حقها ولا يمنعه الدستور.