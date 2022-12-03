فضيحة جنسية في منتخب صربيا: لاعب يدخل في علاقة حميمة مع زوجة الحارس

طرح مراقبون لتشكيلات اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم في مونديال قطر 2022 تساؤلا حول غياب اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش المحترف في فريق يوفنتوس الايطالي عن مباراتي فريقه في الدور الاول ، مع الكاميرون والبرازيل، علما انه لاعب رئيس ومهاجم فذ يعتمد عليه المنتخب في مبارياته



علاقات بين اللاعبين وزوجات اصدقاءهم



وتكشف صحيفة ” Vecernji” عن فضيحة جنسية رافقت اللاعب المذكور (22 عاما) تسببت "بفوضى عارمة في غرفة الملابس" انتقلت الى تشكيلة المنتخب برمته ، ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها موثوقة قولها بأن مهاجم يوفنتوس دخل في علاقة حميمة مع آنا كاكيتش ، زوجة صديقه حارس المرمى بريدراج راجكوفيتش.

وعلى الرغم من نفي قائد المنتخب الصربي دوشان تاديتش للامر، الا ان التقارير الاعلامية تؤكد وجود علاقات بين اللاعبين مع أصدقاء أو زوجات لاعبين آخرين، وهذا هو السبب وراء الشجار في التدريبات

رد آنا كاكيتش



وتزوج راجكوفيتش من من عارضة الازياء الشهيرة آنا كاكيتش عام 2018، بعد علاقة غرامية لعدة سنوات ولديهما اليوم طفلين، ونفت في تصريحات لها كذلك في منشورات على انستغرام "فيها الأمر" وقالت إنها في صربيا من الأساس للعناية بنجلها المريض في مستشفى وحالته خطرة، وشكرت كل من تجاهل تلك الشائعات وساندها. ، و كتبت كاكيتش "لقد نجونا بشكل أسوأ، صدقوني. شكراً لجميع الصحفيين الذين تجاهلوني ولم ينشروا أي شيء عن حالة تاديغا الصحية، والأشخاص الآخرون الذين يعتقدون أنه من الأفضل مهاجمة أسد جريح! شكرًا لكم!'".



فلاهوفيتش: سألجأ للقضاء



من جانبه يرد دوشان فلاهوفيتش بالقول ""أنا آسف" نافيا استبعاده بسبب علاقاته مع زوجه صديقة، لكنه لم ينف وجود العلاقة

وقال المهاجم الصربي في مؤتمر مع اعلاميين "أنا آسف على بداية المؤتمر بالحديث عن تلك الأمور أثناء المونديال، هناك أشخاص يشعرون بالملل ولا يهمهم إفساد سمعة المنتخب".

وقال " سأتخذ كل الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر مشابه من أشخاص بسيرة ذاتية فارغة".

وقبع فلاهوفيتش على مقاعد الاحتياط على الرغم من تسجيلة 6 اهداف في 10 مباريات في الدوري الايطالي ، وقال: "لم ألعب لأنني لم أكن مستعدًا بشكل كافٍ، لكني أشعر بتحسن الآن وأركز تمامًا على المباراة التالية".