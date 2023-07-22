"فعل فاضح".. مقطع فيديو يهز مصر

شهدت مصر حالة جدل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة فاضحة بين فتاة وشاب في أحد الشوارع العامة، وتصدر هاشتاج "الفعل الفاضح" قائمة التريند على مواقع التواصل.

في التفاصيل، قامت سيدة مصرية بتوثيق المقطع الصادم، الذي يُظهر فتاة تجلس في أحضان شاب على أحد المقاعد في الشارع العام، ويبدو أن المصورة كانت على شرفة أو نافذة مقابلة لهما من الخلف.

وعبرت السيدة عن صدمتها وغضبها من الموقف، مطالبة الشاب والفتاة بوقف ما يفعلانه.

وقامت السيدة التي صورت الفيديو، بشتمهما والصراخ عليهما، مخاطبة الفتاة بأن تحترم نفسها وعدم قبول تصرفات غير لائقة من الشاب، كما حاولت منعهما من استمرار الفعل الفاضح في الشارع العام، وبعد لحظات، غادر الشاب والفتاة المكان.

جدل واسع على وسائل التواصل االجتماعي

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين المتابعين والمعلقين، حيث تنقسم آراءهم بين من هاجم الشاب والفتاة وانتقد جرأتهما في القيام بتلك الأفعال في الشارع العام، وآخرين انتقدوا المصورة واعتبروا أنها ليست بحقّها تصويرهما.

وعلى الرغم من انتشار المقطع بشكل واسع، إلا أن السلطات المصرية لم تصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة حتى الآن.

ويُذكّر أن هذه الحادثة تُشابه حادثة مشابهة حدثت في ديسمبر 2022، حين وُثق مقطع فيديو آخر لشاب وفتاة يرتكبان أعمالًا مخلة بالآداب في الطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة. وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حينها بالقبض على الشاب والفتاة المرتكبين للواقعة.

