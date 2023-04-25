فقدان الاتصال بمركبة مستكشف القمر الاماراتي راشد

قالت شركة "آي سبيس" اليابانية انها فقدت الاتصال بالمركبة "هاكوتو آر" الحاملة للمستكشف الاماراتي "راشد" في اللحظات الاخيرة قبيل هبوطها على سطح القمر الثلاثاء.

وجاء في تغريدة نشرها "مركز محمد بن راشد للفضاء" عبر حسابه في تويتر ان الشركة اليابانية "لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة" هاكوتو آر بعد فقدان الاتصال بها.

واضافت التغريدة ان فريق الشركة "يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك".



شركة "آي سبيس" تعلن عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة. فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك. — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 25, 2023

وفقد الاتصال بمركبة الهبوط في غمرة محاولات التاكد من نجاح هبوطها على سطح القمر بعد اتمامها المرحلة الأولى من عملية الهبوط المقررة في وقت سابق.

وتتضمن المرحلة الثانية والاخيرة من عملية الهبوط "تقليل سرعة المركبة حتى الوصول إلى سرعة الصفر"، ثم انتظار الاشارة من محطة التحكم في طوكيو، بحسب ما اوضح حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

لكن ما حصل هو ان الاتصال فقد في اللحظات الاخيرة للمرحلة الثانية.

Dr. Hamad AlMarzooqi, Project Manager, Emirates Lunar Mission, MBRSC presents key updates about the landing of the HAKUTO-R lander carrying aboard the Rashid Rover. He also provided a brief about the upcoming phases of the mission.#EmiratesLunarMission#UAEtotheMoon pic.twitter.com/UYcBSaol7a — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 25, 2023

هل يحقق المستكشف الاماراتي راشد ما فشل فيه الاخرون

واذا ما تمت استعادة الاتصال، فسيكون هبوط المستكشف كفيلا بجعل الامارات اول دولة عربية تصل الى القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وكانت مركبة الهبوط "هاكوتو آر" الحاملة للمستكشف الاماراتي، والتي طورتها شركة "آي سبيس" قد انطلقت الى الفضاء من ولاية فلوريدا كانون الاول/ديسمبر الماضي، وذلك على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس اكس" الاميركية.

وبحسب البرنامج المتوقع، فسيكون موقع الهبوط الرئيسي ل"المستكشف راشد"، في منطقة "ماري فريغوريس"، وبالتحديد منطقة "فوهة أطلس"، التي لم يسبق لأي بعثة علمية أن وصلت إليها قبل ذلك.

وسيلقي "المستكشف راشد" الضوء على مناطق جديدة على سطح القمر، كما أنه سيقدم بيانات هي الأولى من نوعها للعالم أجمع، مع توقعات بأن يوفر إجابات للبشرية.

يشار إلى أن دولة الإمارات، كانت قد أطلقت في يوليو/تموز 2020، أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

كما نجحت الإمارات، في فبراير/شباط 2021، بوضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت 7 أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.