فقدان 3 إسرائيليين في سيول الأردن

فقدان 3 سياح إسرائيليين في السيول التي شهدتها المملكة الأردنية

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم السبت، فقدان 3 سياح إسرائيليين في السيول التي شهدتها المملكة الأردنية.

وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت القنصل الإسرائيلي في عمّان بفقدان الاتصال بالسياح الثلاثة، لافتة إلى أنه يجري اتصالاته مع الجهات الأردنيّة المختصّة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد شوهد السياح الثلاثة آخر مرّة في منطقة البتراء التاريخية أمس الجمعة.

وكان الدفاع المدني الأردني قد أعلن السبت ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة إلى 11 شخصا، لافتا إلى أن البحث جار عن عشرات المفقودين.