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فقراء مصر الخاسر الأكبر من حملة على البناء على الأرض الزراعية

فقراء مصر الخاسر الأكبر من حملة على البناء على الأرض الزراعية
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