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فلسطينية تصنع الطابون التقليدي من صلصال وتبن

تاريخ النشر: 04 حزيران / يونيو 2023 - 07:57
فلسطينية تصنع الطابون التقليدي من صلصال وتبن

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