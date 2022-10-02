فلسطينية تطعن مجندة اسرائيلية في سجن رامون

أصيبت مجندة اسرائيلية بجراح، اليوم الأحد، بعد تعرضها للطعن من قبل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 23 عاما، كانت تقوم بزيارة لشقيقها في سجن رامون الاسرائيلي، الذي يشهد توترا في أعقاب العملية.

وأفاد الإعلام العبري، بأن الفتاة أسيل الطيطي، من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، كانت تقوم بزيارة مع عائلتها، لشقيقها الأسير سبع الطيطي، في سجن رامون، وقامت بطعن حارسة واصابتها بجروح وصفت بالمتوسطة.

وبين الإعلام العبري، أنه تم القبض على "أسيل" واقتيادها للاستجواب، فيما حمل نادي الأسير إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الفتاة الطيطي وعائلات الأسرى.

وقالت تقارير فلسطينية، أن شقيقة الأسير الطيطي المعتقل منذ شهر أبريل الماضي، تعرضت لتفتيش مهين، وأنه تم اعتقال والدتها وشقيقها، وأنه جرى نقل شقيقها الأسير سبع إلى الزنازين، وتم نقلها للتحقيق.

وقال مكتب إعلام الأسرى" : إحدى عائلات الأسرى في سجن رامون تضرب مجندة بسبب الاستفزازات والتفتيشات المهينة أثناء الزيارة .

واضاف: توتر يسود سجن رامون وإدارة السجن توقف زيارة أهالي الأسرى في أعقاب عملية الضرب التي تعرضت لها إحدى المجندات".