فلسطينيون يبرحون المحتول الجنسي ساهر منذر ضربا

زعم المتحول الجنسي السوري الاصل ساهر منذر تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الشباب الفلسطينيين واتهمهم بانهم حاولو الاعتداء عليه لكنه صدهم

ووفق مقطع فيديو للمتحول الجنسي فان اظافره تضررت وعينية تورمت والمح الى انه اشتكى على الشبان عند مراكز الامن ووعد المشاهدين بالعودة الى جماله ، وقال ان الشخص الذي قام بضربه هو مختل عقلي

وزعم الشاب المتحول جنسياً، أن الذين اعتدوا عليه كانوا يحاولون التحرش به في مكان عام ولكنه رفض طلبهم.

ونشر ساهر الذي تعود أصوله إلى الجولان السوري، مقطع فيديو يوثق آثار الضرب على وجهه مطالباً بإذنقاذه ومناشداً حقوق الإنسان.