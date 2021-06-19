فلسطينيون يتصدون لقوة اسرائيلية اقتحمت حفل زفاف

أصيب فلسطينيان على الاقل في مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في بلدة دير الأسد في منطقة الشاغور بالجليل الفلسطيني المحتل عام 48 ، السبت، عقب اقتحام قوات تابعة للشرطة لحفل زفاف أقيم في البلدة.

إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية إثر اقتحامها عرسا في دير الأسد - فيديوإصابة طفل وصحفية برصاص إسرائيلي خلال وقفة منددة بالإساءة للنبي محمد في الأقصى



وذكرت مصادر طبية، أن إحدى الإصابات حرجة، وهي لشاب في الثلاثينيات من عمره، نقل إلى إثرها إلى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج، أما المصاب الثاني فهو شرطي (26 عاما)، زعمت الشرطة أن حجرا ألقي على رأسه، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات تابعة لوحدة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية اقتحمت حفل زفاف في دير الأسد بمزاعم إطلاق الرصاص الحي خلال الحفل.

#شاهد جانب من المواجهات المندلعة بين الأهالي وشرطة الاحتلال في بلدة دير الأسد بالداخل المحتل pic.twitter.com/GIufVTaJ4X — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 19, 2021

وأضاف الشهود، أن "مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة، أصيب خلالها شخصان بالرصاص الحي"، كما أضرمت النار في مركبتين تابعتين لقوات الشرطة.