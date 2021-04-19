فلسطينيون يحرقون مركبة إسرائيلية قرب رام الله

أحرق فلسطينيون، الإثنين، مركبة إسرائيلية دخلت قرية قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن مركبة إسرائيلية يستقلها 5 مستوطنين دخلت قرية “عين يبرود” وسط الضفة، ما أدى لرشقها بالحجارة من قبل فلسطينيين.

وأوضحوا أنه تم إحراق المركبة، فيما فرّ من بداخلها تجاه مستوطنة عوفر الإسرائيلية القريبة.

وعلى إثر ذلك، اقتحمت قوة إسرائيلية القرية، وأغلقت مدخلها العام، وفق الشهود.

شبان فلسطينيون يُضرمون النار في سيارة للمستوطنين دخلت إلى قرية عين يبرود شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/synMFviV4E — Newpress|نيو برس (@NewpressPs) April 19, 2021

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمركبة إسرائيلية مشتعلة.

وعادة ما يرشق الفلسطينيون مركبات إسرائيلية بالحجارة في حال دخولها بلدات فلسطينية.

وتنتشر المستوطنات بين القرى والبلدات الفلسطينية، في الضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى دخول مستوطنين للبلدات الفلسطينية بطريق الخطأ.

وتشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود 661 ألف مستوطن و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. (الأناضول)