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فلسطينيون يدعون الأرجنتين لمقاطعة لقاء كروي مع إسرائيل في القدس

فلسطينيون يدعون الأرجنتين لمقاطعة لقاء كروي مع إسرائيل في القدس
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