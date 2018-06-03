فلسطينيون يدعون الأرجنتين لمقاطعة لقاء كروي مع إسرائيل في القدس

جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

نظم عشرات الفلسطينيين، الأحد وقفة، أمام ممثلية دولة الارجنتين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضاً لنية منتخبها لعب مباراة كرة قدم مع نظيره الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وطالب المحتجون، خلال وقفة نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، المنتخب الارجنتيني بالامتناع عن المشاركة في المباراة الودية مع المنتخب الإسرائيلي، المقررة في التاسع من حزيران/ يونيو الجاري، في مدينة القدس.

وقال جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في كلمة له خلال الوقفة، إن “اللقاء تحوّل من لقاء رياضي إلى أداة سياسية بإصرار السلطات الإسرائيلية أقامته في مدينة القدس باعتبارها عاصمتها”.

وعدّ “الرجوب” تنظيم المباراة على أراضي محتلة خرقا للقانون الدولي، ولقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأشار إلى أنه خاطب الجهات المختصة في الارجنتين، وطالبهم بإلغاء المباراة، مشيراً إلى أنه خاطب عدد من الجهات الرياضية العربية والإسلامية والدولية بذات الشأن.

ووجّه “الرجوب” نداء للاعب المنتخب الأرجنتيني “لوينيل ميسي” طالبه فيه بألا “يكون أداة وجسر لتبييض وجه الاحتلال الإسرائيلي”، وعدم المشاركة في المباراة.

وقال:” في حال أصر ميسي على المشاركة في المباراة سنخوض ضده حملة فلسطينية وعربية ودولية، نأمل ألا يشارك، وألا يشارك منتخب بلاده في هذه المباراة”.

ومن المقرر أن تُعقد مباراة كرة قدم، بين منتخبي إسرائيل والأرجنتين، في مدينة القدس، في التاسع من يونيو/حزيران الجاري، في إطار جهود إسرائيل للترويج لفكرة شرعية استيلائها على المدينة المحتلة، ومساعيها لإقناع دول العالم بنقل سفاراتها من تل أبيب إليها.