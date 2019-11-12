فلسطينيون يوقعون رسالة إلياس خوري تضامنا مع شعب لبنان

وقّع عشرات المثقفين الفلسطينيين في الوطن والشتات على رسالة تتبنى ما كتبه الكاتب الأديب اللبناني إلياس خوري، عاتبا على عدم وجود تكافل فلسطيني كاف مع انتفاضة الشعب اللبناني.

وجاء في الرسالة الفلسطينية أن فلسطين ليست مجرد قطعة أرض، إنما هي معنى للحرية والكرامة أيضا “تحية من شعب فلسطين للشعوب المناضلة من أجل حريتها”.

وكان الروائي إلياس خوري عتب على أصدقائه الفلسطينيين في مقاله الأسبوعي في صحيفة “القدس العربي” وعنوانه: “إلى الأصدقاء والصديقات في فلسطين، لماذا هذا الصمت؟”.

وقد وقّع على ذلك الرد والرسالة عشرات الشخصيات الفلسطينية، من كتاب ومثقفين وأكاديميين وناشطين سياسيين من مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني، في فلسطين 48، والضفة وغزة وبلدان اللجوء والشتات.

وقد وقع الرسالة كل من: ماجد كيالي، د. يوسف سلامة، د. سري نسيبة، د. أسعد غانم، د. رائف زريق، مرزوق الحلبي، د. خالد الحروب، معين الطاهر، د. أحمد البرقاوي، مصطفى الولي، خالد عيسى، سعاد القطناني، صلاح ازحيقة، د. جمال الفاضي، عوني المشني، رضا جابر، د. إبراهيم فريحات، د. وليد سالم، د. هاني عواد، عوض عبد الفتاح، د. عبد الحميد صيام، سمير الزبن، عماد رشدان، وديع عواودة، عبد القادر خيشي، محمد كتيلة، يحيى عطاري، نزار كايد، د. نواف التميمي، مصطفى أبو هنود، جمال زقوت، محمد هواش، محمد الأبطح، حيان جابر، محمد الحلو، عبد الحكيم حلاسة، إياد رابي، حيدر عوض الله، يوسف عراقي، فوزي السهلي، إبراهيم شاهين، زياد الزبيدي، محمود الصباغ، تيسير الخطيب، محمد إبراهيم، عبد القادر فايز، حسيب نشاشيبي، بيسان عدوان، عاطف العماوي، خليل دياب، نصال مهنا، أكرم مسلم، حمد الشهابي، باسمة بطاط، د. نافع الحسن، عبده الأسدي، محمود شواهين، مهدي سليمان، عبد الله المنفي، على الكردي، بكر عواودة، د. كامل إسحق الحواش، د. ناجي الخطيب، زياد عميرة، فخري هواش، ميساء الخطيب، أحمد عايدي، نضال وجيه جبر، زاهر الكيالي، كفاح كيال، رزق مزعنن، ناصر عليوة.