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فلسطيني يحرق نفسه: ادانة واسعة لوحشية قمع حماس للمظاهرات في غزة

فلسطيني يحرق نفسه: ادانة واسعة لوحشية قمع حماس للمظاهرات في غزة
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