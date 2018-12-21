المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

فلسطيني يقدم لزوجته هدية محتجزة عند الاحتلال منذ 18 عاما

فلسطيني يقدم لزوجته هدية محتجزة عند الاحتلال منذ 18 عاما
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 