فلسطين: إغلاق كامل المحافظات من صباح الجمعة حتى الأحد

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الإثنين، إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.

كما أكد ملحم فتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساء، إضافة لاستمرار إغلاق ومنع التنقل بين المحافظات، فيما سيتم فرض إغلاق كامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد.

وطالب ملحم أهل مناطق ال 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع، ودعا العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم و لأهاليهم، مشددا على منع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.

وأشار إلى استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.

أما عن عمل المطاعم، فأكد إبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على ان يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد.