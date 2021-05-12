فلسطين.. اجتماع طارئ لـ"تنفيذية" منظمة التحرير

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع طارئ للجنتين “التنفيذية لمنظمة التحرير”، و”المركزية لحركة فتح”، في وقت لاحق من مساء الأربعاء.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن “الرئيس عباس دعا لاجتماع طارئ للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، يعقد، مساء الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله”.

ولم يذكر أبو ردينة تفاصيل أكثر حول الاجتماع، لكنه يأتي في ضوء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الاشتباكات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ومنذ الإثنين، استشهد 32 فلسطينيا وأصيب نحو 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة المحاصر، ومواجهات بالضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية “الهلال الأحمر” الفلسطينيتين.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس العربية المحتلة، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية. (الأناضول)