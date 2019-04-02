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النيابة الفلسطينية تحقق في وفاة شاب تحت التعذيب بسجن الامن الوقائي

النيابة الفلسطينية تحقق في وفاة شاب تحت التعذيب بسجن الامن الوقائي
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