فلسطين: الاعلام ومركز البحوث الاستراتيجية يعقدان ندوة حول الارتدادات الاجتماعية للجائحة

حذّر خبراء ومختصون في الشأن الاجتماعي خلال ندوة عقدتها وزارة الاعلام والمركز الفلسطيني للدراسات والبحوث الاستراتيجية في رام الله من الآثار والارتدادات الاجتماعية على اكثر من صعيد والتي يمكن ان تخلفها جائحة كورونا على نمط السلوك والحياة الاجتماعية في بلادنا فلسطين من أهمها ما قد يؤثر على التواصل الاجتماعي والروتين الشخصي ، وما قد يغير مفاهيم جودة الحياة والمجتمع وربما تقود الى اساليب جديدة في ادارة شؤون الحياة.

وقال الدكتور محمد المصري مدير المركز : إن ما تقوم به دولة فلسطين تجاه مواجهة الوباء يرتكز على أسس ومعايير علمية مدروسة ، ويستند الى التخطيط ولذلك يسجل نجاحات لافته رغم الاحتلال و قلة الإمكانيات ومحدوديتها ، واضاف المصري بأن حسن الأداء المشار اليه قد يضع حداً لكثير من الارتدادات والاثار المُحتملة للوباء ، ولكن انهائها والتغلب عليها مستقبلاً يحتاج الى خطط واستعداد دائم للمعالجة .

وقد وضع الخبراء الذين شاركو في الندوة توصيات تتصل بمعايير لمعالجة الاثار المُحتملة التي قد يخلفها الوباء ، وشددت التوصيات على وجوب المحافظة على السلم الأهلي ، وحضت على تشكيل لجان تكافل اجتماعي وضرورة امتدادها في كافة المحافظات .

كما شددوا على صياغة بروتوكولات خاصة بمفهوم الحماية للمصابين بالفايروس وكذلك الاطفال بشكل خاص وتأمين العلاج المناسب والعناية النفسية المناسبة.

وقد شارك في الندوة كلٌ من وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، والدكتور أحمد رفيق عوض الكاتب والروائي الفلسطيني، والدكتور عبد الرحمن التميمي مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينية، والدكتور محمد بريغيث المختص بعلم النفس الاكلينيكي، والدكتور اياد البرغوثي المختص بعلم الاجتماع، والاستاذ الدكتور رفيق المصري استاذ علم الاجتماع السياسي، والسيدة تهاني المدهون المختصة في مجال تطوير المؤسسات وادارة الشكاوي، والسيدة ايمان رضوان خبيرة بناء المؤسسات، ورئيس المركز الدكتور محمد المصري.

