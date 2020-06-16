فلسطين: الحفريات الاسرائيلية اسفل الاقصى ستقود الى حرب دينية

حذر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، من أن استمرار حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية التابعة لها، بانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، والقيام بعمليات حفر أسفل أسواره وباحاته، سيقود إلى حرب دينية تدمر كل شيء في المنطقة والعالم.

وطالب الهباش، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بتحرك دولي عاجل، لوقف الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال، والتي تهدد أبنية المسجد الأقصى.

وشدد ، على أن مدينة القدس ومسجدها الأقصى، هما في قلب كل مسلم، مؤكدا أن أعمال الحفر الإسرائيلية المستمرة لفتح نفق أسفل باب المغاربة وحائط البراق إلى داخل باحات الحرم القدسي الشريف، مطلع الشهر المقبل، تسير بوتيرة عالية من خلال قنوات المياه التاريخية، ما يهدد بشكل كبير أساسات المسجد.

وقال الهباش” إن الحفريات أسفل الحرم القدسي الشريف، تستهدف الصبغة التاريخية والثقافية للمدينة المقدسة، من خلال تجريف وتدمير القصور الأموية القديمة، وقنوات المياه في المكان، مطالبا منظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، بأخذ دورها بشكل جدي وفاعل، والدفاع عن التراث والحضارة الإسلامية تطبيقا لقراراتها السابقة، باعتبار مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، تراثا إسلاميا خالصا لا حق لغير المسلمين فيه”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، لن يسمح بتمرير المؤامرات الإسرائيلية الهادفة الى النيل من المسجد الأقصى، أو المس بهويته الإسلامية الخالدة، وسيدافع عن مقدساته بكل الوسائل الممكنة، داعيا جماهير الأمة العربية والإسلامية ودولها إلى القيام بواجبهم المقدس، لحماية أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.