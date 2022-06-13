فلسطين بانتظار الزلزال المدمر

يستعد الإسرائيليون والفلسطينيون لزلزال كبير على نطاق لم يشهده منذ قرن من الزمان ، من المتوقع أن يتسبب في الخراب ويقتل الآلاف.

بالقرب من أنقاض بيت شان ، المدينة القديمة التي دمرها الزلزال ، يفكر المهندس شمر باروخ فيما سيحدث عندما تهتز الأرض مرة أخرى. قال السيد باروخ: "ستكون هناك ألسنة نيران هنا" في المدينة الحديثة التي تحمل الاسم نفسه. "أنا قلق للغاية وأفعل كل ما بوسعي الآن حتى أتمكن من تحسين الوضع بعد ان كلفته البلدية بمهمة إصلاح البنية التحتية للمدينة.

تقع بيت شان على صدع البحر الميت ، حيث دمرت الزلازل المجتمعات بشكل متكرر وسويت المدينة القديمة بالأرض عام 749 بعد الميلاد ، وكان آخر زلزال كبير عام 1927.

سببان رئيسيان يخلقان الزلزال

تمتد الأرض المتضررة الآن بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ، حيث يعمل مسؤولوها من أجل خطة استجابة مشتركة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقال خبير في الشؤون الإنسانية وهو طرف في المحادثات إن هناك سيناريوهان رئيسيان.

إذا ضرب زلزال بقوة 6 درجات ، فسوف تنهار مئات المباني. قال الخبير لصحيفة The National "سيكون لدينا 1000 قتيل و 10000 ضحية و 100000 نازح" وستكون المنطقة الأكثر تضررا هي الضفة الغربية المحتلة والقدس. كما سيتم استهداف شمال إسرائيل ، بما في ذلك بيت شين ، إلى جانب المدن الحدودية الأردنية.

ستكون عواقب زلزال أكبر ، بقوة 7.5 ، كارثية وقال الخبير "الخدمات ستنهار تماما ... داخل الضفة الغربية وسيكون الضحايا مئات الآلاف".



دورة زلزال مدتها 100 عام



تعمل السلطات على مدار الساعة للتحضير لمثل هذا الحدث ، حذرًا من دورة 100 عام من الزلازل الكبرى في المنطقة.

في بيت شان تم اضافة غرف محصنة لبعض المنازل. تم تعزيز حوالي 20 كتلة سكنية بحوالي 300 مبنى.

يعيش حوالي 4000 شخص في تلك المنازل ، التي قال السيد باروخ إنها "بُنيت بسرعة كبيرة جدًا" في الستينيات. وقال: "هذه المباني ليست مصممة لمواجهة زلزال كبير ... هذه المباني لن تدوم". بعض الكتل ذات اللون الرملي بها شقوق تزحف على جوانبها.

البلدية لديها خطة طموحة لتقوية المزيد من المباني وبناء أحياء جديدة تصلح لتحمل الزلازل.

ومن المتوقع أن تأتي الأموال اللازمة من الاستثمار المستقبلي في بيت شان المرتبط بمشروع يربط شبكة السكك الحديدية الإسرائيلية بالحدود الأردنية القريبة.

قال باروخ: "لا يمكنني تبديل البنية التحتية وبناء واحدة جديدة بالمال الذي لا أملكه في الوقت الحالي" ، ويقدر أن المدينة ستكون أفضل استعدادًا في غضون خمس إلى ثماني سنوات.

إذا وقع الزلزال الآن ، قال المهندس إن هناك القليل الذي يمكنه فعله بخلاف "توسيع المقبرة".

صفارات الانذار ترصد الزلزال



أطلقت إسرائيل هذا العام صفارات الإنذار ضد الزلزال ، والتي تنذر السكان قبل ثوانٍ من حدوث الهزة.

كما نفذت الحكومة مخططات لهدم وإعادة بناء المباني السكنية غير المقاومة للزلازل في بعض أجزاء البلاد.

وتحذر بوابة الطوارئ الوطنية الخاصة بها: "من المتوقع حدوث زلزال قوي في إسرائيل قد يؤدي إلى كارثة جماعية مصحوبة بآلاف القتلى والجرحى".

سيكون الفلسطينيون في الضفة الغربية الأكثر تضررا بسبب قربهم من مركز الزلزال وقدرتهم المحدودة على التأقلم. قال جلال دبيك ، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من الكوارث في نابلس ، وهي مدينة في شمال الضفة الغربية ، إن جزءًا من التحدي يتمثل في افتقار الفلسطينيين إلى الحكم الذاتي.

"أين يمكنك أن تبني؟"

تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق مختلفة بموجب اتفاقيات السلام في التسعينيات. وتسيطر السلطة الفلسطينية على المدن ، بينما تسيطر إسرائيل بالكامل على 60 في المائة من الضفة الغربية.

وقد أعاق هذا قدرة الفلسطينيين على توسيع مدنهم مع نمو السكان ، أو إنشاء أحياء جديدة.

"أين يمكنك البناء؟ قال السيد دبيك: "أنت بحاجة إلى أرض لتقسيمها من أجل التخطيط الحضري والبنية التحتية والطرق".

"لا توجد أرض ، ولهذا السبب يريدون بناء 10 مستويات في منطقة الجبل".

نابلس: 5 الاف شقة عرضة للانهيار



على مرأى من المركز الأكاديمي في جامعة النجاح ، تنتشر عشرات المباني السكنية الشاهقة عبر الجبال المحيطة بنابلس.

رسم حساباته على الورق ، قدر السيد دبيك أن حوالي 5000 شقة في نابلس ستنهار في زلزال كبير.

يمكن للدفاع المدني أن يتعامل مع (انهيار) مبنيين أو ثلاثة في كل مدينة. لكننا نتحدث عن آلاف المباني.

تعتبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ، مثل تلك الموجودة في نابلس وبيت لحم ، معرضة للخطر بشكل خاص بسبب الظروف الضيقة. يمكن أن يسد حطام مبنى واحد شارعًا ضيقًا بالكامل ، مما يؤدي إلى تأخير أو منع رجال الإنقاذ من الوصول إلى أي ناج.

إحدى المناطق التي تثير القلق بشكل كبير هي كفر عقب ، وهو حي يقع شمال القدس يخضع للحكم الإسرائيلي على الورق. لكنها تقع خلف الجدار الخرساني الذي أقامته إسرائيل حول الضفة الغربية. قال السيد الدبيك: "كل المؤسسات الفلسطينية لا تملك الإمكانية أو القوة للسيطرة على المنطقة".

تم بناء العشرات من المباني السكنية الشاهقة دون تطبيق لوائح البناء من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

قال السيد دبيك: "سيكون الوضع هناك شديد الصعوبة للغاية" عندما يضرب الزلزال.

وقالت بلدية القدس ، التي يديرها مسؤولون إسرائيليون ، لصحيفة The National إن كفر عقب قد أُدرج في خطة الاستجابة للزلازل.

كفر عقب يقف بجانب مطار مهجور في تذكير بأن الفلسطينيين لا يسيطرون على المجال الجوي.

جزء من المحادثات الثلاثية مخصص لإدارة كيفية تمكن رجال الإنقاذ الدوليين من عبور الحدود التي تسيطر عليها الأردن وإسرائيل.

قال خبير الاستجابة الإنسانية إن القضايا تشمل كيفية تعامل إسرائيل مع الطواقم التي تصل إلى مطار تل أبيب. "خدمات مخصصة ؛ كيف سيتعاملون مع العناصر. إذا كانوا سيعطون تأشيرات للفرق الدولية ، "كلاهما قيد المناقشة ، قال. وبعد اجتماعات في قبرص وإسرائيل والأردن والضفة الغربية ، من المقرر أن تجري الأطراف الثلاثة تدريبات تدريبية هذا العام وفي عام 2023.

إذا وقع الزلزال قبل ذلك ، فسيتعين عليهم الاعتماد على خطط الكوارث الوطنية وخطوط الاتصال الحالية.

قال أخصائي الشؤون الإنسانية: "سنحاول التكيف والعمل معًا".

"الزلزال ليس أزمة عادية. حتى مع الاستعداد ، ستكون ثقيلة ".

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