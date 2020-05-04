فلسطين تتجه لتمديد حالة الطوارئ لشهر آخر لمواجهة كورونا

تتجه السلطة الوطنية الفلسطينية لتمديد حالة الطوارئ لشهر ثالث لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد رغم الانخفاض النسبي المسجل في عدد الإصابات والبدء بإدخال تسهيلات اقتصادية.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ليلة الأحد/الاثنين أنه رفع توصية للرئيس محمود عباس بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة.

وذكر اشتية على حسابه على موقع (فيسبوك) أنه “سوف ينظر بهذا الأمر اليوم الاثنين وفي حال الموافقة على التوصية ستواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين”.

وأكد اشتية على المضي في “التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية للمواطنين، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية”.

وفرضت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ لمدة شهر في الخامس من آذار/مارس الماضي على إثر تسجيل أول حالات إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، ثم تم تمديد الطوارئ لشهر ثان مطلع نيسان/أبريل.

وقبل 10 أيام سمحت الحكومة الفلسطينية بعودة نحو 60 إلى 70% من المنشآت الاقتصادية وفق مبدأ “التوازن ما بين الصحة العامة وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية”.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأحد عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في شرق القدس المحتلة فيما كان تم تسجيل ثلاث حالات أول أمس السبت.

وذكرت الكيلة خلال مؤتمر صحفي في رام الله أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 522 حالة، من بينهم 106 حالات تعافي وتسجيل أربع حالات وفاة.

في هذه الأثناء بدأ مئات العالقين الفلسطينيين بالعودة من الأردن إلى الضفة الغربية الأحد بعد إغلاق الحدود ضمن تدابير منع تفشي فيروس كورونا.

ويتم يوميا إدخال مئات العالقين على عدة أيام من خلال معبر الكرامة الواصل بين الأردن والضفة الغربية، على أن يتم إجراء فحوصات طبية لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا قبل نقلهم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

كما أعلنت وزارة العمل الفلسطينية، عن بدء توجه آلاف العمال الفلسطينيين الأحد إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل ضمن شروط الالتزام بالمبيت حتى نهاية شهر رمضان.

وصرح المتحدث باسم الوزارة رامي مهداوي في بيان، بوجود تعهدات من المشغلين الإسرائيليين بتوفير أماكن مبيت لائقة للعمال وأغلبهم يعملون في مجالات البناء والصناعة والزراعة.

وبحسب مصادر فلسطينية فإنه من المقرر أن يدخل قرابة 40 ألف عامل على دفعات خلال اليومين المقبلين بتنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. (د ب أ)