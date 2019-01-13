فلسطين تتسلم رئاسة”مجموعة الـ 77 والصين”

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعلنت القاهرة، الأحد، نقل رئاستها “مجموعة الـ 77 والصين” التي تضم 134 دولة، إلى فلسطين في مراسم أممية رسمية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق بيان للخارجية المصرية، الأحد، تشهد نيويورك الثلاثاء، مراسم تسليم رئاسة “مجموعة الـ 77 والصين” من مصر التي تترأس دورتها الحالية إلى فلسطين.

ويعقد اجتماع للمجموعة برئاسة فلسطين بمقر منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيسة الجمعية العامة ماريا اسبينوزا، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق المصدر ذاته.

يشار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أكتوبر/تشرين أول الماضي قرارا، بأغلبية 146 دولة مقابل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا، بالموافقة على رئاسة فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين.

وتأسست مجموعة “77 والصين” (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 يونيو/حزيران عام 1964 كمنظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظومة الدولية.

ورغم أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في مجموعة “77 والصين” منذ يناير/كانون الثاني 1976، إلّا أنها تحظى بصفة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة.