فلسطين تتطلع للقمة الثلاثية للضغط على واشنطن

تتطلع السلطة الفلسطينية الى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين

وضع حد لسياسة الاحتلال

وطالب الدكتور محمد اشتية خلال جلسة للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الاثنين بوضع حد للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي الى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.

اختطاف وتصفية اطفال

وكما طالب الدكتور محمد اشتية ، المنظمات الحقوقية الدولية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالتدخل لوقف عمليات القتل والتعذيب المستمرة للأطفال الفلسطينيين، والتي كان آخرها قتل الطفل عمر أبو النيل (12 عاما) من حي التفاح بقطاع غزة، واختطاف المستوطنين للطفل طارق زبيدي (15 عاما)، من بلدة سيلة الظهر، وترويعه بمختلف صنوف التعذيب المميت، ما أفقده الوعي، وتسبب بنقله الى المستشفى.

ودعا رئيس الوزراء، منظمة الصليب الأحمر الدولي، إلى توفير ظروف صحية لائقة تمكن الأسيرة أنهار الديك من وضع مولودها داخل معتقلها تحت إشراف أطباء من منظمة الصحة العالمية، مطالبا سلطات الاحتلال بالإفراج عنها فورا لتنال الرعاية الصحية اللائقة، كما دعا سلطات الاحتلال إلى الإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى وخاصة المرضى والأطفال.

قمة ثلاثية

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اعلن عن تنسيق عالي المستوى بين فلسطين والأردن ومصر، قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76 في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أبو يوسف، إن هنالك تنسيق عالي المستوى يجرى حاليا بين فلسطين والأردن ومصر، ومن المرجح انعقاد قمة ثلاثية قريبا، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن الموقف السياسي الفلسطيني يرتكز على مسألتين، أولهما تحرك المجتمع العربي والدولي لإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

أما الأمر الثاني فيتمثل في “توفير حماية أمام تصاعد الجرائم، خاصة مع رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية (نفتالي بينيت) لقيام الدولة الفلسطينية والانسحاب من القدس”، بحسب أبو يوسف.

والثلاثاء، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو قيام دولة فلسطينية في عهده.

وفي 21 سبتمبر/أيلول المقبل، تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها السنوية في دورتها الـ 76