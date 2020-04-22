فلسطين تحمل إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير البرغوثي

حمل نادي الأسير الفلسطيني إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير، نور جابر البرغوثي، في سجن النقب، مؤكدا أن إدارة السجون الإسرائيلية تأخرت في إسعافه.

وقال نادي الأسير إن الأسير توفي جراء تقاعس إدارة السجون الإسرائيلية و"مماطلتها المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة".

من جانبه، حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية كاملة عن وفاة البرغوثي.

بدورها حملت "حركة الجهاد" الفلسطينية السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن وفاة البرغوثي، وقال مسؤول ملف الأسرى بالحركة، جميل عليان، إن "صمت المجتمع الدولي وتراخيه أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، شجع العدو على الاستهتار بحياة الأسرى".

وأضاف عليان أن "الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى في سجونه، ضارباً بعرض الحائط كل النداءات التي تطلقها مؤسسات حقوق الإنسان بهذا الاتجاه".

وتوفي الأسير الفلسطيني، نور جابر البرغوثي (23 عاما) فجر اليوم الأربعاء، داخل معتقل النقب الإسرائيلي، بعد تأخر إسعافه إثر سقوطه مغميا عليه.